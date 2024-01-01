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وزيرة يهودية بمقاطعة كندية تستقيل عقب تعليقاتها بشأن أرض فلسطين

الثلاثاء 06 فبراير 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة يهودية بمقاطعة كندية تستقيل عقب تعليقاتها بشأن أرض فلسطين



القدس المحتلة / سما/

قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها أمس الاثنين بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على “قطعة أرض سيئة”، وهو تعليق أثار غضب الجماعات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وأدلت سيلينا روبنسون، وهي يهودية، بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس واعتذرت في بيان يوم الجمعة.

وقالت إنها تفهمت أن “تعليقها المتطاول” قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم.

وقال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.

وأضاف إيبي في مؤتمر صحافي “تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط”.

(رويترز)

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