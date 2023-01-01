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جنوب لبنان: قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

الثلاثاء 06 فبراير 2024 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب لبنان: قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله



القدس المحتلة / سما/

تواصل القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود، الثلاثاء، حيث أطلقت رشقت صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق الحدودية، واستهدفت الصواريخ مستوطنة "مرغليوت"، فيما دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى.

ونفذ حزب الله عمليات مختلفة ضد الجيش الإسرائيلية ومواقعه العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

واستهدف حزب الله مواقع لتجمع القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية في عمليات نفذها من الجنوب اللبناني، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى رصد 17 عملية إطلاق، الإثنين، من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية.

ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

واضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.

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