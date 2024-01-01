الطقس: غائم جزئيا وأمطار متفرقة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفية إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.