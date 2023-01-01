اليوم الـ 123 .. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة

غزة / سما /

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 123 على التوالي، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ومليوني نازح، مع دمار هائل طال أكثر من نصف مباني القطاع.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منازل المواطنين، فيما تتضاعف معاناة أهالي القطاع جراء الأجواء الباردة والماطرة، إضافة لانتشار الأمراض، وقلة الغذاء والماء.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مناطق جنوب مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في برج D6 في مدينة حمد السكنية شمالي غربي خان يونس ومناشدات لمركبات الإسعاف بالتحرك للمكان.

ومع الساعات الأولى لفجر اليوم الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على المنطقة الجنوبية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف مدفعية الاحتلال بالقصف المدفعي وسط وغربي خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتوغلة في تلك المناطق.

وسقطت شظايا في ساحة مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس بعد تعرض منازل مجاورة للقصف المدفعي الإسرائيلي.

واستهدف قصف إسرائيلي أحد المنازل بمنطقة الظهرة في خانيونس جراء استهدافه من قبل الاحتلال.

وجراء الأوضاع المعيشية الصعبة والبرد القارص الذي يفتك بالنازحين، استشهدت الحاجة النازحة في دير البلح فاطمة شحادة زقوت، بسبب البرد الشديد ونقص العلاج.

ومساء أمس الاثنين، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء جميع النازحين من مستشفى الأمل، ومقر الجمعية في خانيونس، فيما بقي أربعون نازحا فقط من كبار السن إضافة إلى حوالي 80 مريضا وجريحا، ومائة من الطواقم الإدارية والطبية في الجمعية.

ووصف الهلال الأحمر في بيان صدر عنه، الأوضاع داخل مستشفى الأمل بخانيونس بأنها "مأساوية لمن بقي من الجرحى".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، عن ارتكاب قوات الاحتلال لـ 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 113 شهيدًا و205 إصابات.

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان العسكري على غزة إلى 27 ألفًا و478 شهيدًا، بالإضافة لـ 66 ألفًا و835 مصابًا بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي.