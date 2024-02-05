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البيت الأبيض: بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون لدعم "إسرائيل" بدون أوكرانيا

الثلاثاء 06 فبراير 2024 03:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون لدعم "إسرائيل" بدون أوكرانيا



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل إن لم يتضمن المساعدة لأوكرانيا وضمان حماية الحدود.

وجاء في بيان لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، يوم الاثنين: "إذا قُدم للرئيس مشروع القانون هذا، فهو سيستخدم الفيتو. وتدعو الإدارة مجلسي الكونغرس بإصرار إلى رفض هذه المناورة السياسية، وإلى أن يحيلا إلى الرئيس بدلا من ذلك مشروع قانون مؤيد من الحزبين حول تخصيص موارد إضافية لاحتياجات الأمن القومي بأسرع ما يمكن".


وأشار المكتب إلى أن الإدارة الأمريكية تعارض إقرار مشروع قانون حول دعم إسرائيل وحدها، لأنه "يخلو من أي إجراءات لحماية الحدود" ولدعم أوكرانيا.

يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت مشروع قانون حول تقديم دعم لإسرائيل. ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

بدوره، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ "لن يمر".

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