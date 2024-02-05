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يديعوت: "إسرائيل" والوسطاء ينتظرون ضوءا أخضر من السنوار المتمسك بضمانات وقف الحرب

الثلاثاء 06 فبراير 2024 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: "إسرائيل" والوسطاء ينتظرون ضوءا أخضر من السنوار المتمسك بضمانات وقف الحرب



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر "مطلع" على مفاوضات وقف إطلاق النار، أن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار لم يعط بعد الضوء الأخضر لبدء التفاوض.

مصدر حول مفاوضات وقف النار: إسرائيل والوسطاء ينتظرون ضوءا أخضر من السنوار المتمسك بضمانات وقف الحربنتنياهو: حماس قدمت مطالب حول صفقة الأسرى لن نقبل بها
وقال المصدر إن "المفاوضات ليست متوقفة، بل نشطة للغاية وراء الكواليس. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ضوء أخضر.. يجب التحلي بالصبر. سنحصل على رد، والوسطاء يعملون على مدار الساعة".

وأكد أن "السنوار هو الذي لم يعط بعد الضوء الأخضر لبدء عملية التفاوض، لكن الجانبين لا يضيعان الوقت وهناك محاولات لإغلاق الثغرات في بعض النقاط من مقترح وقف إطلاق النار".

وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "السنوار نقل رسائل مفادها أنه لن يتخلى عن مطلب الحصول على ضمانات لوقف الحرب بشكل كامل".

وتضيف الصحيفة نقلا عن مصادرها أنه "بمجرد وصول الموافقة من السنوار، سيكون من الممكن التعمق على الفور في المفاوضات".

والصفقة التي طرحتها الولايات المتحدة تقضي بوقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، مع تبادل الأسرى الذين تحتجزهم حماس بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ووفق الصحيفة، يقول زعيم الحركة يحيى السنوار إنه "مستعد لقبول عرض الهدنة لمدة 6 أسابيع"، كما هو الحال مع كبار مسؤولي "حماس" الآخرين في قطاع غزة، لكن قادة "حماس"، بحسب التقرير، يطالبون الجيش الإسرائيلي بالمزيد من التنازلات، ويريدون التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.

وتصاعدت الخلافات بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة البيت الأبيض بسبب الإخفاق في التوصل الى تفاهمات بشأن هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة تشمل صفقة لتبادل الأسرى.

وأكدت الخارجية الروسية أنه يتعين على إسرائيل أن تظهر قدرا أكبر من المرونة والواقعية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يوم الاثنين خلال زيارته تل أبيب الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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