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الأونروا: أي عملية إسرائيلية في رفح ستكون كارثة كبرى

الإثنين 05 فبراير 2024 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أي عملية إسرائيلية في رفح ستكون كارثة كبرى



غزة/سما/

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،أن أي عملية إسرائيلية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستكون كارثة كبرى.

وقال أبو حسنة خلال حديثه للجزيرة مباشر: أن "غزة تعرضت لنكبة حقيقية أسوأ من نكبة عام 1948،  مشيرا إلى أن الأونروا استقبلت حوالي 50 ألفا من سكان خان يونس خلال الأسبوعين الماضيين.

أما بشأن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للأونروا، قال أبو حسنة: أن على " إسرائيل" تقديم معلومات كاملة، لافتا إلى أن التحقيق بخصوص الوكالة يتم من خلال أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة.

 وأكد أبو حسنة أن هناك جهات في "إسرائيل" تتمنى انتهاء عمل وكالة الأونروا.

ونوه المستشار الإعلامي إلى أن استمرار تعليق تمويل بعض الدول للأونروا ستكون له آثار مدمرة، مبينا أن ما تمتلكه الوكالة من تمويل يكفي حتى نهاية هذا الشهر فقط.

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