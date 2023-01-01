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الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل عرقلة وصول المساعدات لشمال غزة

الإثنين 05 فبراير 2024 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل عرقلة وصول المساعدات لشمال غزة



نيويورك/سما/

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وفي المؤتمر الصحافي اليومي، أشار دوجاريك إلى أنّ 10 عمليات مساعدات فقط وصلت لشمال غزة من أصل 61 عملية في شهر يناير/كانون الثاني.

ومعظم المساعدات التي وصلت إلى شمالي غزة تحوي بحسب دوجاريك على مواد غذائية.

وأشار دوجاريك إلى أن بعثات المساعدة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبا ما يتم منعها، وقال :”هذه البعثات تحمل إمدادات المياه والنظافة”

وتفيد تقارير صحافية إلى تضور الأهالي شمالي غزة جوعا ويحاولون سد رمق أطفالهم من خلال استخدام ما بقي بين أيديهم من علف الحيوانات.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح منها.
ومنذ 7 أكتوبر2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة

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