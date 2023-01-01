"هيئة المعابر": غزة تعاني من نفاد المواد التموينية

غزة/سما/

قالت “هيئة المعابر الفلسطينية” في قطاع غزة، الاثنين، أن الشاحنات الذي تدخل قطاع غزة، “لا تلبي احتياجات القطاع الذي يعاني من نفاد المواد التموينية” بسبب الحرب الإسرائيلية.



وقال هشام عدوان، المتحدث باسم “هيئة المعابر الفلسطينية”، في حديث لوكالة الأناضول: “إن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً يبلغ 100 شاحنة، وهو معدل قليل جداً بالنسبة للكارثة التي ألمت بالقطاع”.



وأضاف: “نحن بحاجة لعدد أكبر من الشاحنات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يومياً، وذلك في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع”.



وتابع: “قطاع غزة يعاني من نفاد كل شيء من المواد التموينية، لذا نحتاج إلى أعداد أكبر من الشاحنات التي تدخل القطاع”.



ولفت إلى أن “معبر رفح يعمل لدخول حالات استثنائية مثل حملة الجوازات المصرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية والمرضى والجرحى”.



وشدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة.



ودعا عدوان إلى إدخال المزيد من السلع الغذائية لقطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.



والأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن دخول 9831 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبري رفح البري الواصل مع مصر، وكرم أبو سالم الواصل مع إسرائيل جنوب القطاع، منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الأول من فبراير/شباط الجاري.



وفرضت إسرائيل على القطاع، حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الاثنين 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.