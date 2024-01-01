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"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفا في إيلات بالطيران المسيّر

الإثنين 05 فبراير 2024 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفا في إيلات بالطيران المسيّر



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت اليوم الاثنين، هدفا بمدينة إيلات المحتلة بالطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".


وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين، هدفا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بالطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء". 

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الأحد، استهدافها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي الـ25 من يناير، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر.

وفي وقت سابق، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق"  أنها هاجمت "هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر".

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

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