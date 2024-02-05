مستوطنو غلاف غزة لسموتريتش: لسنا مستعدين للعودة إلى منطقة حرب

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مستوطني غلاف غزة أرسلوا رسالة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أكدوا فيها عدم استعدادهم للعودة إلى منطقة حرب "طالما لم يتم إزالة التهديد".

وأرسل سكان "منتدى غلاف إسرائيل" رسائل احتجاج إلى سموتريتش، قبيل اجتماع رؤساء مجالس "غلاف غزة" مع رئيس مكتب رئيس الحكومة، وقالوا فيها: "وزير المالية، حكومتك تخلّت عنا في 7 أكتوبر. نحن لسنا مستعدين للعودة إلى منطقة حرب، ولسنا مستعدين للعودة، طالما لم يتم إزالة التهديد".

كذلك، طالبوا "بالسماح للراغبين بمواصلة خطة الإخلاء حتى نهاية العام".

بالتوازي، أرسل رؤساء المستوطنات في الحدود الشمالية، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن"، يوآف غالانت، يطالبون فيها بمنع تقليص القوات العسكرية في المنطقة. ومن بين المستوطنات التي أرسلت الرسالة نيابةً عنها، "حانيتا وشوميرا وناتوعا وزرعيت وشتولا".

كذلك، قال رؤساء السلطات في الشمال في رسالتهم: "نودّ إبلاغ وتنبيه أصحاب القرار، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الأمن، بأننا لن نسمح لإسرائيل بتحويل بلداتنا التي تم إخلاؤها، إلى منظومة إنذار واغراء، لمقاتلي الرضوان وقوات حزب الله".

وتابعوا بالقول: "في مثل هذا العمل، ستضطر مجموعات الجهوزية، المكوّنة من سكان القرى التعاونية والكيبوتسات، إلى القتال دون مساعدة عسكرية، وبسبب هذا سيتحولون إلى بط في حقل الرماية دون قدرة عددية".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، عن عدم رغبة عشرات الآلاف من المستوطنين، الذين جرى إخلاؤهم من مستوطنات غلاف قطاع غزة ومستوطنات شمالي فلسطين، في العودة مجدداً إليها.

كذلك، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ مستوطني الشمال، لن يعودوا إلى منازلهم إذا ما تحقق الردع مع حزب الله، كما أشار إلى وجود حالة إحباط في مستوطنات الشمال، بسبب استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.