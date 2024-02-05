شولتس لنتنياهو: إقامة دولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط

برلين/أ ف ب/

قال المستشار الألماني أولاف شولتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية الاثنين إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط.



وأوضح المستشار الألماني بحسب بيان صادر عن الناطق باسمه “وحده حل الدولتين عن طريق التفاوض يفتح آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط. يجب أن ينطبق ذلك على غزة والضفة الغربية”.



ودعا إلى أن تُمنح “السلطة الفلسطينية بعد خضوغها للاصلاح (…) دورًا مركزيًا”، بحسب البيان.



وترفض الحكومة الإسرائيلية البحث في “حل الدولتين”، ما يثير استياء المجتمع الدولي، وقد جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي التأكيد على معارضته أي “سيادة فلسطينية”.



وكان قد شدّد على “وجوب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية” على غزة والضفة الغربية المحتلة.



ويحاول الدبلوماسيون الغربيون الترويج لحل يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة وهو مشروع تضاءلت احتمالاته بسبب الحرب في غزة.





وشدد شولتس خلال الاتصال مع نتانياهو على “الحاجة الملحّة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بشكل كبير”، معتبرًا أن الوضع “مقلق جدًا”.