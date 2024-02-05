  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شولتس لنتنياهو: إقامة دولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط

الإثنين 05 فبراير 2024 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شولتس لنتنياهو: إقامة دولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط



برلين/أ ف ب/

قال المستشار الألماني أولاف شولتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية الاثنين إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام دائم في الشرق الأوسط.


وأوضح المستشار الألماني بحسب بيان صادر عن الناطق باسمه “وحده حل الدولتين عن طريق التفاوض يفتح آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط. يجب أن ينطبق ذلك على غزة والضفة الغربية”.


ودعا إلى أن تُمنح “السلطة الفلسطينية بعد خضوغها للاصلاح (…) دورًا مركزيًا”، بحسب البيان.


وترفض الحكومة الإسرائيلية البحث في “حل الدولتين”، ما يثير استياء المجتمع الدولي، وقد جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي التأكيد على معارضته أي “سيادة فلسطينية”.


وكان قد شدّد على “وجوب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية” على غزة والضفة الغربية المحتلة.


ويحاول الدبلوماسيون الغربيون الترويج لحل يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة وهو مشروع تضاءلت احتمالاته بسبب الحرب في غزة.



وشدد شولتس خلال الاتصال مع نتانياهو على “الحاجة الملحّة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بشكل كبير”، معتبرًا أن الوضع “مقلق جدًا”.

الأكثر قراءة اليوم

ردّ "حماس" وشيك: إيجابيون شرط إنهاء الحرب ..بغضّ النظر في بداية الصفقة أو نهايتها

طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله: تمنيت الموت من شدة العذاب

هيئة البث: دول عربية تتواصل مع غانتس لاعتقادها أنه خليفة نتنياهو

إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب "إسرائيل".. انتظار دولة كاملة لردّه إهانة

للحرب آثار أخرى.. كلاب غزة تفترس عجول مستوطنات الغلاف

"إسرائيل" تعتزم استقدام 65 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل الفلسطينيين

نواب فرنسيون يصلون إلى معبر رفح لدعم الشعب الفلسطيني و"أونروا" (شاهد)

الأخبار الرئيسية

مستوطنو غلاف غزة لسموتريتش: لسنا مستعدين للعودة إلى منطقة حرب

غالانت: نخوض في غزة عملية برية هي الأعقد في تاريخ الحروب

إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب "إسرائيل".. انتظار دولة كاملة لردّه إهانة

"التايمز": هل أصبح وقف إطلاق النار في غزة بيد مروان البرغوثي؟

photo_2024-02-05_17-24-19

مشاهد جديدة لعمليات القسام في خانيونس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية