أونروا: نحو 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود في غزة

غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، إن ما يقرب من 100 ألف شخص باتوا بين قتيل وجريح ومفقود في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

ولفت لازاريني في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، الاثنين، أن أكثر من 80 بالمئة من سكان القطاع تعرضوا للنزوح.

وأشار أن 17 ألف طفل في غزة باتوا بلا راع يحميهم أو افترقوا عن أسرهم.

وتابع: “”خلال الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة، قُتل أو جُرح أو فُقد ما يقرب من 100 ألف شخص، وهذا يعادل حوالي 5 بالمئة من عدد السكان، ويمكنك بسهولة إدراك ما يعنيه ذلك في مدينتك أو بلدك”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الإثنين 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.