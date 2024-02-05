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جنرال أميركي سابق يتحدث عن "كارثة" إسرائيل في غزة

الإثنين 05 فبراير 2024 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال أميركي سابق يتحدث عن "كارثة" إسرائيل في غزة



واشنطن/سما/

قال القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، اليوم الاثنين، إن نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة حتى الآن "محدود للغاية".

وأضاف ماكنزي لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، "لقد وضعوا لأنفسهم هدفا يتمثل في إزالة المستوى السياسي ومستوى القيادة العسكرية لحماس عندما دخلوا، ولم ينجحوا حتى الآن في القيام بأي منهما"، مبينا "أنه يجب أن تكون لديك نظرية لما ستبدو عليه عندما تنتهي".


وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى رؤية للوضع النهائي عندما تبدأ حملة عسكرية لأن كل شيء يتم بعد ذلك بالخصم أو الإضافة إلى قدرتك على الوصول إلى تلك النقطة".

واعتبر الجنرال الأمريكي أن "احتلال غزة هو الخيار الأقل تفضيلا بين جميع الخيارات"، قائلا إن الدول العربية ستحتاج إلى دعم الجهود في غزة ما بعد الحرب.

يشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم تجاوز 560 منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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