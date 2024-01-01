مشاهد جديدة لعمليات القسام في خانيونس (فيديو)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام الإثنين، مشاهد جديدة لعمليات تدمير دبابات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، باستخدام القذائف والعبوات الناسفة المضادة للدروع. ويظهر في التسجيل مقاتلو القسام وهم يفجرون رتل دبابات بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما استهدفوا دبابات أخرى بقذائف الياسين 105 من مسافات قريبة.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة اليوم ما يلي:

10:10 تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

11:43 كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعاً لقوات العدو المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107"

13:01 بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا إيقاع رتل آليات صهيونية في كمين مركب حيث قاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقاً في دبابة "ميركفاه" واستهداف دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

13:15 بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام وسرايا القدس استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

14:22 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

15:55 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

16:08 تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

16:59 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد فلسطين غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة