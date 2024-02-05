  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدعم الامارات : الفارس الشهم 3 تُعلن توصيل خطوط المياه الصالحة للشرب لخزان الحي السعودي برفح

الإثنين 05 فبراير 2024 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدعم الامارات : الفارس الشهم 3 تُعلن توصيل خطوط المياه الصالحة للشرب لخزان الحي السعودي برفح



غزة / سما/

 

بدعم مُقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، استكملت عملية الفارس الشهم 3 المرحلة الثانية من تشغيل محطات التحلية الصالحة للشرب، وأعلنت عن توصيل خطوط المياه للحي السعودي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
 
وباشرت عملية الفارس الشهم 3، في تركيب خزانات مياه صالحة للشرب وتوصيلها لخزان الحي السعودي، ووضع المعدات والإمدادات اللازمة في محطات التحلية التي تم تجهيزها لتوصيل المياه لآلاف النازحين من غزة، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في رفح.
 
وأكد مدير مقر رفح الإقليمي بمصلحة مياه بلدية الساحل، المهندس فراس أبو نقيرة، أن دولة الامارات العربية المتحدة تواصل تقديم الخدمات الإنسانية لقطاع غزة، حيث قدمت اليوم خدمة المياه الصالحة للشرب للنازحين وأوصلتها للحي السعودي بمدينة رفح، وأنشأت خط بطول 3200 متر وبقطر 10 انش يزود الخزان بكمية مياه تُقدر 2400 لتر مكعب يومياً أي معدل 100 لتر مكعب بالساعة.
 
وتُقدم عملية الفارس الشهم 3 المبادرات الإنسانية والخدمات الأساسية للنازحين في مراكز الإيواء، بهدف التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي يتعرضون لها.
111

الأكثر قراءة اليوم

"أسوشيتد برس": حماس تعاود الانتشار وتدفع رواتب موظفيها

ردّ "حماس" وشيك: إيجابيون شرط إنهاء الحرب ..بغضّ النظر في بداية الصفقة أو نهايتها

هآرتس: بايدن يعرض على نتنياهو طوق نجاة من الحرب لكن الأخير يرفضه

طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله: تمنيت الموت من شدة العذاب

ضغوط أميركية على نتنياهو لقبول هدنة في غزة لـ4 أشهر

حقيقة رفض حماس لمقترحات وقف إطلاق النار

هيئة البث: دول عربية تتواصل مع غانتس لاعتقادها أنه خليفة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

photo_2024-02-05_17-24-19

مشاهد جديدة لعمليات القسام في خانيونس (فيديو)

"نيويورك تايمز": 4 مسارات لإطاحة نتنياهو من منصبه

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة ماضية

للحرب آثار أخرى.. كلاب غزة تفترس عجول مستوطنات الغلاف

اشتية: سنعيد فتح معبر رفح في غزة إذا أغلقته "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية