بن غفير: الإسرائيليون "منزعجون" من إدخال الوقود إلى غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، إن الإسرائيليين منزعجون من إدخال الوقود إلى قطاع غزة، فيما أصر على الانتقادات التي وجهها إلى الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن.

وقال بن غفير في مؤتمر صحفي نشره على منصة "تلغرام": "غالبية الجمهور في إسرائيل منزعجة من القيود والتوجيهات التي فرضتها علينا إدارة بايدن، وخاصة بسبب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي نعرف جميعا أنه يذهب إلى حماس".

وأضاف أن "الإسرائيليين منزعجون للغاية من إدخال الوقود، الذي في الواقع يعطي الطاقة لحماس".

وكانت إسرائيل منعت إدخال الوقود إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنها سمحت لاحقا بإدخال كميات شحيحة جدا لا تتناسب مع أدنى احتياجات القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص.

و الأحد، اعتبر بن غفير في مقابلة في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما كان سيفرض على إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة، كما يفعل بايدن.

وبعد المقابلة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس في تصريحات منفصلة، إن بن غفير يضر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.

وتابع بن غفير في مؤتمره الصحفي: "تلقيت آلاف الرسائل منذ نشر المقابلة، من مواطنين إسرائيليين يطالبونني بالاستمرار في قول ما يفكر فيه الإسرائيليون".

وأردف: "يطلبون مني أن أكون قوياً وأن أحمي مصالح دولة إسرائيل، وهذا هو ما سنفعله في القوة اليهودية"، وهو الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده بن غفير.

وأوضح أن "المعلقين في الاستوديوهات (محطات التلفزة) وحزب الليكود (يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) لا يعجبهما النقد الذي وجهته".

واستدرك بالقول: "نحن نقدر أمريكا، ولكننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها، ونحتاج إلى قول الأشياء".

وطالب بن غفير "إدارة بايدن التوقف عن الضغط علينا، لجلب الوقود والمعدات الإنسانية التي تذهب في النهاية إلى حماس".

وتوجه إلى نتنياهو بالقول: "يجب أن تختار بين طريق الحكومة الصغيرة (المجلس الوزاري الحربي) وهو طريق عدم اتخاذ القرار، أو طريق القوة اليهودية، وهو طريق الحسم لهزيمة حماس، ووقف تزويدهم بالوقود".

وعارض بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قرار إدخال الوقود، واعتبراه يحقق مكاسب لحركة "حماس".

ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية للقطاع، فهو مصدر لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي، ولتوليد الكهرباء للمستشفيات ومقاسم الاتصالات، ولضخ المياه الجوفية ولمحطات معالجة المياه وغيرها من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.