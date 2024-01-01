بلينكن يستهل جولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة من الرياض

الرياض/سما/

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة شرق أوسطية هي الخامسة له منذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل نحو أربعة أشهر.

جاء ذلك بحسب ما نقله إعلام سعودي تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وسط دعم أمريكي.

‎وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأن "بلينكن وصل إلى الرياض في مستهل جولته بالشرق الأوسط".

وتستمر جولة بلينكن حتى الخميس وهي الخامسة له بالمنطقة منذ 7 أكتوبر، وتشمل أيضا مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.



وتأتي زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط بينما تستمر الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين: إن ما لا يقل عن 27478 فلسطينيا قتلوا فيما أصيب 66835 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما تستمر المناوشات اليومية بين الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان مخلفة عددا من الضحايا.

وفي صنعاء قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن: إن "حركة الشحن في طريق التجارة الحيوي في البحر الأحمر انخفضت بنسبة 10 % بسبب تهديدات القوات الأمريكية والبريطانية، للسفن وملاكها".

وأوضح محمد الهاشمي، نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، وفقاً لقناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة "أن السفن والناقلات التجارية تتلقى تهديدات يومية من البحرية الأمريكية والبريطانية تحذر من المرور في البحر الأحمر".

وتشن جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني / نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وردا على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا باستهداف مواقع تابعة للحوثين، وبررتا ذلك بأن هجماتهم تهدد الملاحة الدولية.

من جانبهم، قال الحوثيون، الذين أدرجتهم الإدارة الأمريكية في قائمة المنظمات الإرهابية: إن الهجمات البريطانية والأمريكية لن تردعهم عن شن هجماتهم.

جنوب لبنان مخلفة عددا من الضحايا.

وفي صنعاء قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن: إن "حركة الشحن في طريق التجارة الحيوي في البحر الأحمر انخفضت بنسبة 10 % بسبب تهديدات القوات الأمريكية والبريطانية، للسفن وملاكها".

وأوضح محمد الهاشمي، نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، وفقاً لقناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة "أن السفن والناقلات التجارية تتلقى تهديدات يومية من البحرية الأمريكية والبريطانية تحذر من المرور في البحر الأحمر".

وتشن جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني / نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وردا على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا باستهداف مواقع تابعة للحوثين، وبررتا ذلك بأن هجماتهم تهدد الملاحة الدولية.

من جانبهم، قال الحوثيون، الذين أدرجتهم الإدارة الأمريكية في قائمة المنظمات الإرهابية: إن الهجمات البريطانية والأمريكية لن تردعهم عن شن هجماتهم.