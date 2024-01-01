"قوى القدس" تدعو شعبنا للرباط في "الأقصى" المبارك في ذكرى الإسراء والمعراج

القدس المحتلة/سما/

دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة شعبنا إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه، يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت "القوى" في بيان لها اليوم الاثنين، إن الاحتلال يفرض منذ أربعة أشهر حصارا على القدس وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، مما يجعل المسجد خاليا في معظم الأوقات، بينما تسهل شرطة الاحتلال اقتحامات المستعمرين للمسجد الذين يعيثون فيه فسادا ويمارسون طقوسا داخله، ويتصرفون وكأن الأقصى أصبح كنيسا يهوديا، ناهيك عن الجرائم الأخرى التي تمارس ضد كافة مكونات المدينة المقدسة وأهلها وسكانها وزوارها.

ودعا البيان كافة مساجد المحافظة لإغلاق أبوابها يوم الخميس المقبل، وتوجه المصلين وجماهير شعبنا لأداء كافة الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، واصطحاب نسائهم وأطفالهم وعائلاتهم لإعمار الأقصى.

كما دعت القوى إلى الاستعداد لإعمار المسجد الأقصى المبارك تمهيدا لحلول شهر رمضان المبارك، الذي تسعى قوات الاحتلال لفرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى لقدس والمسجد الأقصى.