نتنياهو: لن ننهي الحرب دون تحقيق النصر الشامل

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "ضرورة النصر المطلق على حركة حماس في قطاع غزة". وفق تعبيره



وقال نتنياهو، في جولة مع الجنود على الحدود، "لن ننهي الحرب دون تحقيق النصر الشامل الذي سيعيد الأمن للجنوب والشمال"، مؤكدا أنه "سيضمن أمن إسرائيل ويوجه ضربة قاسية لمحور الشر"، وفق وصفه.



وأضاف أن "النصر الكامل هو الطريقة الوحيدة الذي يمكن من خلالها تأمين المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية"، مؤكدا أن "إسرائيل دمرت 18 كتيبة من أصل 24 كتيبة لحركة حماس في قطاع غزة، وأن "إسرائيل" ستواصل حتى النهاية".