  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الإمارات والعاهل الأردني يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة

الإثنين 05 فبراير 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الإمارات والعاهل الأردني يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة



عمان/سما/

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.


وأكد العاهل الأردني ورئيس الإمارات، خلال لقاء عقده الطرفان اليوم الاثنين، بقصر بسمان الزاهر في عمان، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أكدا على"ضرورة تكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم".

وحذر الجانبان من "تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية".

وجددا التأكيد على "الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة" مشددين على أن "السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأكد العاهل الأردني "ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي".

وأشاد عبد الله الثاني بجهود الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد "في دعم الأهل في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المتواصلة، وبذل الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار".

وتناول اللقاء "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التعاون في المجالات كافة".

#رئيس الامارات

الأكثر قراءة اليوم

"أسوشيتد برس": حماس تعاود الانتشار وتدفع رواتب موظفيها

ردّ "حماس" وشيك: إيجابيون شرط إنهاء الحرب ..بغضّ النظر في بداية الصفقة أو نهايتها

هآرتس: بايدن يعرض على نتنياهو طوق نجاة من الحرب لكن الأخير يرفضه

طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله: تمنيت الموت من شدة العذاب

ضغوط أميركية على نتنياهو لقبول هدنة في غزة لـ4 أشهر

حقيقة رفض حماس لمقترحات وقف إطلاق النار

هيئة البث: دول عربية تتواصل مع غانتس لاعتقادها أنه خليفة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

بن غفير: الإسرائيليون "منزعجون" من إدخال الوقود إلى غزة

image

هآرتس: مقتل أكثر من 11 ألف طفل في غزة.. رعب ليس له تفسير

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة ماضية

للحرب آثار أخرى.. كلاب غزة تفترس عجول مستوطنات الغلاف

اشتية: سنعيد فتح معبر رفح في غزة إذا أغلقته "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية