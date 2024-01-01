رئيس الإمارات والعاهل الأردني يحذران من تداعيات استمرار الحرب على غزة

عمان/سما/

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.



وأكد العاهل الأردني ورئيس الإمارات، خلال لقاء عقده الطرفان اليوم الاثنين، بقصر بسمان الزاهر في عمان، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أكدا على"ضرورة تكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم".

وحذر الجانبان من "تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية".

وجددا التأكيد على "الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة" مشددين على أن "السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأكد العاهل الأردني "ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي".

وأشاد عبد الله الثاني بجهود الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد "في دعم الأهل في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المتواصلة، وبذل الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار".

وتناول اللقاء "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التعاون في المجالات كافة".