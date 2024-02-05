الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة ماضية

غزة/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الإثنين، إلى “27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 122 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة“.



وقالت الوزارة إنه “في اليوم 122 للحرب ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.478 شهيدا و66.835 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.



وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 113شهيدا و205 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.



وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وفي السياق، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وجنوبا، استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قناصة الاحتلال داخل مدرسة زهرة التي تؤوي نازحين في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بانتشال 8 شهداء في استهداف منزل بمنطقة الزوايدة، أغلبيتهم من الأطفال.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منطقة حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لتصاعد ألسنة الدخان.

وأضافت أن طائرات "الكواد كابتر" المسيرة أطلقت النار صوب المواطنين قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأضافت أن 14 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر نتيجة تواصل قصف مدفعية الاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، معظم ضحاياها أطفال ونساء، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.