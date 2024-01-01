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الهلال الأحمر: الاحتلال يقتاد المدير العام والمدير الإداري لمستشفى الأمل إلى جهة مجهولة

الإثنين 05 فبراير 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: الاحتلال يقتاد المدير العام والمدير الإداري لمستشفى الأمل إلى جهة مجهولة



غزة/سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال استدعت عضو المكتب التنفيذي للجمعية، المدير العام لمستشفى الأمل الدكتور حيدر القدرة، والمدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

‏وأضافت الجمعية في بيان مقضتب، اليوم الإثنين، أن الاعتقال جاء عقب إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجمعية، بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين من مستشفى الأمل ومقر الجمعية باتجاه منطقة مواصي خان يونس.

وأشارت إلى أن مئات النازحين بدأوا بمغادرة مقر الجمعية ومستشفى الأمل بعد حصارهم لأكثر من أسبوعين داخل مقرات الجمعية.

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