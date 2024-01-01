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العفو الدولية: إسرائيل أطلقت "موجة وحشية" من العنف بالضفة

الإثنين 05 فبراير 2024 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: إسرائيل أطلقت "موجة وحشية" من العنف بالضفة



رام الله/سما/

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن إسرائيل أطلقت “موجة وحشية” من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت فيها “عمليات قتل غير مشروعة”.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بعنوان “ارتفاع صادم في استخدام القوة المميتة غير القانونية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.

وقالت المنظمة إن “القوات الإسرائيلية أطلقت خلال الأربعة أشهر الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات قتل غير مشروعة”.

وأوضحت أن إسرائيل استخدمت “قوة مميتة غير ضرورية” أثناء احتجاجات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان المنظمة أن “القوات الإسرائيلية أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بما في ذلك المسعفين”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من إسرائيل بشأن الادعاءات الواردة في بيان المنظمة.

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