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إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا

الإثنين 05 فبراير 2024 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا



مدريد/سما/

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، إن إسبانيا سترسل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبلغاً إضافياً قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) كمساعدة.

وعلق مانحون رئيسيون للأونروا، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد اتهامات بأنه يشتبه في تورط نحو 12 من بين عشرات الآلاف من موظفي الوكالة الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في إسرائيل.

وقدمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا، في 2023، من بينها عشرة ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر كانون الأول بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي

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