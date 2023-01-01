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“الأونروا” تعلن تعرض قافلة مساعدات بغزة لنيران الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 05 فبراير 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الأونروا” تعلن تعرض قافلة مساعدات بغزة لنيران الاحتلال الإسرائيلي



أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، تعرض قافلة مساعدات غذائية تابعة لها، لنيران البحرية الإسرائيلية، بينما كانت ننتظر الانتقال إلى شمال قطاع غزة.
وقال مدير شؤون “أونروا” بغزة، توماس وايت، على منصة “إكس”: “هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى”.


ولم يصدر أي تعليق فوري من الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما ذكره مسؤول “الأونروا”.

وأعاد حساب “الأونروا” نشر تدوينة وايت قائلا: “لا نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية تحت النيران”.


وشدد على أن “هناك حاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى كل مكان، بما في ذلك شمال غزة”.

 


وأعلنت الوكالة في أكثر من مناسبة تعرض قوافل المساعدات الانسانية التابعة لها للقصف والمضايقات الإسرائيلية أثناء قيامها بإيصال المساعدات الانسانية إلى مناطق مختلفة بالقطاع.


وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.


وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.


وخلفت الحرب على قطاع غزة، حتى الأحد، “27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

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