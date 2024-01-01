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قطر: سنواصل دعم “الأونروا” ونحذر من “كارثة” وقف تمويلها

الإثنين 05 فبراير 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: سنواصل دعم “الأونروا” ونحذر من “كارثة” وقف تمويلها



الدوحة/سما/

أكدت قطر، الإثنين، استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، محذرة من “تداعيات كارثية” لوقف تمويلها في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم في مكتبه بالديوان الأميري، فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.


وأكد وزير الخارجية أن “قطر ستواصل دعمها للوكالة التي تضاعفت مسؤولياتها في ظل الوضع الإنساني الكارثي الحالي، الذي يمر به السكان المدنيون الأبرياء في قطاع غزة”.
وشدد على “حرص قطر على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق”.
كما أعرب عن “تقدير قطر للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم المساعدات للملايين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان”.

 


وحذر من “التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الوكالة”، داعيا إلى “الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.


من جانبه، أعرب المفوض العام للأونروا عن “تقدير الوكالة لدولة قطر على دعمها السخي والمتواصل لبرامجها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء”، بحسب المصدر ذاته.

#قطر

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