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الأردن: نقابة المحامين ترفع دعوى للجنائية الدولية ضد قادة إسرائيليين

الإثنين 05 فبراير 2024 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: نقابة المحامين ترفع دعوى للجنائية الدولية ضد قادة إسرائيليين



عمان/سما/

قامت نقابة المحامين الأردنيين أمام المحكمة الجنائية الدولية دعوى على أفراد وقادة إسرائيليين بتهمة "ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دولة فلسطين".


وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود اليوم الاثنين، إن البلاغ قدم يوم الجمعة في مقر المحكمة بلاهاي بتهمة "ارتكاب أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".

وكشف أن "البلاغ هو الأول في البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بجميع التوثيقات والأدلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل".

وأشار أبو عبود إلى أن "البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن البلاغ "جاء تنفيذا لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني)".

#الاردن

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