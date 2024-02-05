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تركيا: بدء محاكمة 9 متهمين ببيع معلومات للموساد

الإثنين 05 فبراير 2024 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: بدء محاكمة 9 متهمين ببيع معلومات للموساد



أنقرة/سما/

أحالت السلطات التركية 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول بتهمة بيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي.


وصرحت وكالة "الأناضول" بأن المشتبه بهم التسعة "نقلوا إلى قاعدة المحكمة في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان بالمدينة".​​​​​​​

وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول أن الـ9 أشخاص "يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين".

والأسبوع الماضي، بناء على تحقيقات النيابة العامة نفذ فرعا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، وتبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقا في إطار التحقيقات ذاتها.

وكشفت الوكالة وفقا لمصادر أن "جهاز الاستخبارات التركي علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين".

وذكرت المصادر أن التحقيقات رصدت "قيام الموساد بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو والمراقبة ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به".

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