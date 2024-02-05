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وزير الخارجية الإسرائيلي: الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي لجنوب لبنان

الإثنين 05 فبراير 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي: الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي لجنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "إن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي لجنوب لبنان"، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.


وأضاف كاتس اليوم الاثنين  لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورن الذي يزور إسرائيل: "إذا لم يتم التوصل لحل سياسي فسيكون هناك تحرك عسكري لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على حدود لبنان"، إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء العنف.

وفي وقت سابق، أطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في دوفيف وبرعام بالجليل الغربي. وليل أمس نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت بلدتي مارون الراس ويارون

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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