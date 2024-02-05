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الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد "تصريحات غير مقبولة"

الإثنين 05 فبراير 2024 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد "تصريحات غير مقبولة"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى موسكو سيمون هالبرين بعد "تصريحات لم تحترم بها روسيا على جهودها لتحرير الرهائن الإسرائيليين" لدى "حماس".

وقالت الوزارة: "استدعينا السفيرة الإسرائيلية على خلفية التصريحات غير المقبولة التي صدرت عنها، وتشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية" التي تدافع عنها روسيا.


وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التصريحات كانت بداية غير موفقة استهلت بها السفيرة الإسرائيلية مهمتها في روسيا، عوضا عن العمل على تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وأضافت: "مما يثير استياء روسيا أن السفيرة الإسرائيلية تحدثت بلا احترام عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى حل قضية الرهائن".

وتابعت: "الطروحات بأن المحرقة كانت إبادة للشعب اليهودي وحده تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأملات هالبرين في ضرورة تغيير تقويم الدولة الروسي، تحاذي التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نشرت مقابلة أجرتها مع هالبرين مؤخرا، قالت فيها إن روسيا "تقلل من أهمية" المحرقة، وأنه لم يسبق في التاريخ وأن عرف العالم مثل هذه الإبادة الجماعية والممنهجة على أسس قومية، والشعب اليهودي وحده من تعرض لذلك". 

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