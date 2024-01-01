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الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا لقطاع غزة مقسمًا لأجزاء ويوجه طلبًا عاجلًا لسكان بعض الأحياء “المُتوتّرة”

الإثنين 05 فبراير 2024 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا لقطاع غزة مقسمًا لأجزاء ويوجه طلبًا عاجلًا لسكان بعض الأحياء “المُتوتّرة”



غزة/سما/

 نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صورة لقطاع غزة مقسما إلى أجزاء صغيرة، ووجه طلبا لسكان بعض الأحياء في قطاع غزة لمغادرتها على الفور.

وشارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورا عبر منصة “إكس”، لقطاع غزة تظهر فيها بعض التقسيمات الإدارية للأحياء في قطاع غزة وأرقام هذه الأحياء.

وأضاف أدرعي، قائلا: نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى – من أجل سلامتكم نحثكم على اخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري والانتقال من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم أمس الأحد، أن قواته داهمت “منشأة تدريب تابعة لحركة حماس”، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر.
 
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف شهيد وأكثر من 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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