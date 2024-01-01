انفجارات رمضان تقترب .. اسرائيل تدرس "تسهيلات" وإمكانية عودة العمال

في الأيام القليلة المقبلة، ستبدأ المؤسسة العسكرية في اسرائيل بحث إمكانية الموافقة على "تسهيلات "مختلفة للفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان .
وبحسب تقرير "يديعوت احرنوت" فإن قضيتين رئيسيتين ستكونان في قلب المناقشات: الحظر الذي فرضه مجلس الوزراء على دخول ما يقرب من 100 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، وعدد المصلين الذين سيدخلون للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأضافت الصحيفة أنه لا يتوقع المصادقة على دخول حوالي 100 ألف مصلي إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة من شهر رمضان، مثلما حدث في رمضان الماضي. "
وسيناقش الكابينيت السياسي – الأمني إمكانية دخول آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل خلال عيد الفطر، للتنزه وخاصة في مدينتي يافا وعكا، وهو ما يصفه جهاز الأمن بـ"تسهيلات".
وقال مسؤولون أمنيون "إن هذا الحدث المهم لجميع المسلمين قد يكون الفرصة الأولى والحقيقية لحماس للنجاح في هذا الأمر إذا لم نتصرف بمهنية وحكمة".
منذ بداية الحرب، نفذ الجيش الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 60 عملية عسكرية، معظمها في المخيمات بطولكرم ونابلس وجنين، وتم اعتقال حوالي 3000 فلسطيني.