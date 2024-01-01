الجيش الإسرائيلي يقصف جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف مواقع بالجليل الأعلى

القدس المحتلة / سما/

تجدد القصف المتبادل على الحدود الشمالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الإثنين، حيث دوت صافرت الإنذار في الجليل الأعلى لتنذر عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية.

ونفذ حزب الله 6 عمليات مختلفة ضد الجيش الإسرائيلية ومواقعه العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

واستهدف حزب الله مواقع لتجمع القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية في عمليات نفذها من الجنوب اللبناني، من بينها 3 مواقع في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي، مواقع جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تصاعدا ملحوظا بالمواجهات بين حزب الله وإسرائيل التي صعدت من عملياتها العسكرية، فيما قابلها الحزب برفع مستوى الأسلحة التي كان يستخدمها في وقت سابق.