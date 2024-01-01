اذاعة الاحتلال : غانتس حاول الإطاحة بنتنياهو من خلال وزراء وأعضاء كنيست بالليكود

القدس المحتلة / سما/

حاولت جهات في كتلة "المعسكر الوطني"، الذي يرأسه الوزير عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إقناع وزراء وأعضاء كنيست في حزب الليكود بالإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال ولاية الكنيست الحالية، وذلك على خلفية التوتر داخل الحكومة، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين.

ووفقا للإذاعة، فإن مبعوثين من قبل غانتس توجهوا إلى وزراء وأعضاء كنيست من الليكود في محاولة لتغيير نتنياهو، وأن المبعوثين أبلغوا الوزراء وأعضاء الكنيست هؤلاء بأنه في حال نجاح محاولة نزع ثقة بناء عن نتنياهو في الكنيست، بحيث لا يتم إسقاط الحكومة وإنما رئيسها فقط، فإن "المعسكر الوطني" ستهتم بمستقبلهم السياسي.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الخطة تقضي بترشيح عضو في الليكود لمنصب رئيس الحكومة، لفترة محددة، ولا يكون في المستقبل مرشحا لرئاسة الحكومة كي لا يشكل تهديدا على أعضاء كنيست آخرين من الليكود الذين يسعون لترشيح أنفسهم لخلافة نتنياهو في رئاسة الحزب ولرئاسة الحكومة.

وقالت الإذاعة إن مقربين من غانتس فضلوا عدم التعقيب على التقرير.