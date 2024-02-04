الطقس: شديد البرودة وأمطار متفرقة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرا تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.