122 يوما على الحرب: شهداء بالعشرات والدبابات في غرب غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق القطاع بمساندة الدبابات مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيد و 178 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27.365 شهيد و66.630 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وواصلت الدبابات الاسرائيلية اجتياحها لجنوب وغرب مدينة غزة في إطار ما اسمته عملية جديدة للقضاء على محاولات حماس بناء قدرتها العسكرية.



وارتقى 11 شهيداً سبعة منهم برصاص قناصة الاحتلال إضافةً إلى 21 جريحاً في مدينة غزة خلال 24 ساعة.



واستشهد اربعة مواطنين من عائلة الخيري إثر استهداف الاحتلال منزلاً في حي الرمال.



خان يونس

وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة خان يونس.

وبلغت حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة 16 شهيدا جرى انتشال بعضهم من مناطق القتال فيما استشهد اربعة خلال عودتهم لتفقد منازلهم شرق خان يونس.

وسط قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح ما ادى لاستشهاد 30 مواطنا واصابة العشرات.

وبين الشهداء 14 شهيد فى القصف علي منزل عائلة خطاب فى منطقة الحكر .

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة



رفح

وفي رفح شن طيران الاحتلال عدة غارات خلال ساعات الليل على شمال وشرق رفح ما ادى لاستشهاد خمسة مواطنين .

واستشهد مواطن واصيب نجله في قصف عربة يجرها حصان.