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"الشيوخ الأمريكي" يصدر مشروع قانون بشأن مساعدات أوكرانيا ولإسرائيل بـ 118 مليار دولار

الإثنين 05 فبراير 2024 04:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشيوخ الأمريكي" يصدر مشروع قانون بشأن مساعدات أوكرانيا ولإسرائيل بـ 118 مليار دولار



واشنطن/سما/

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.


وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).


كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.



ورصد المجلس 2.44 مليار دولار للعمليات الأمريكية المتعلقة بالصراع في البحر الأحمر، والضربات الموجهة لجماعة أنصار الله، فيما خصص 26.15 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وأخيرا 4.83 مليار دولار لإجراءات "ردع الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبه، بايدن أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع القانون، كما طالب الكونغرس بسرعة إقراره.

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