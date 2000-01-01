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الموت يفجع الصحافي وائل الدحدوح مجددا

الأحد 04 فبراير 2024 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع الصحافي وائل الدحدوح مجددا



غزة/سما/

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد والدة الصحافي وائل الدحدوح في فاجعة أليمة له بعدما فقد زوجته و3 من أبنائه وحفيده الرضيع خلال الحرب على غزة، فيما يتواجد حاليا في قطر للعلاج من إصابته.

وتقدم الإعلام الفلسطيني بـ"خالص العزاء لمدير مكتب الجزيرة في القطاع وائل الدحدوح "أبو حمزة"، بوفاة والدته الحاجة أم محمد الدحدوح".

كما أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيهم للدحدوح، مثنيين على قوته وصموده، فيما نشر بعضهم فيديو يجمعه بوالدته.

 

 

وكان الصحافي وائل الدحدوح، قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج، جراء استهدافه بغارة إسرائيلية، أسفرت عن استشهاد زميله المصور سامر أبو دقة في خان يونس.

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