إنزالان جويان "أردني هولندي" لمساعدات إغاثية إلى غزة

عمان/سما/

أعلن الجيش الأردني، الأحد، تنفيذ إنزالين لمساعدات إغاثية وطبية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هولندا.

جاء ذلك وفق بيان على موقعه الرسمي، قال فيه: "نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة 77 (المستشفى الأردني الأول بغزة)".

وأضاف "احتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة".

وأوضح "تأتي هذه العملية بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين".

ويأتي الدعم الهولندي تأييداً منها للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً لجهود المملكة الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات".

وسبق أن نفذ الجيش الأردني تسع إنزالات لمستشفياته الميدانية داخل غزة، وكانت المرة الأخيرة في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع سلاح الجو الفرنسي.

ويتبع للأردن 5 مرافق طبية داخل فلسطين، بينها مستشفيان ميدانيان داخل قطاع غزة، تديرهما كوادر عسكرية من الخدمات الطبية الملكية التابعة للجيش.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.