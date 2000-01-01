غزة/سما/

تعهدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، ببذل قصارى جهدنا باعتبارها منظمة إنسانية لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم سكان قطاع غزة.



جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة “إكس”.



وأوضحت “أونروا”: “باعتبارنا أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم سكان غزة”.



واختتمت الوكالة الأممية بالقول: “رغم النداءات المتكررة، لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

“أونروا” تحذر من موت عدد أكبر من سكان غزة بسبب نقص المياه

كما حذرت (أونروا)، الأحد، من “موت عدد أكبر من سكان قطاع غزة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض”.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وقالت لقد “قامت فرقنا بتسليم ما يقرب من 20 مليون لتر من المياه لسكان غزة، لكن هذا لا يكفي لتلبية الاحتياجات”.

وتوقعت أونروا “موت عدد أكبر من أهالي غزة، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض”.



واختتمت الوكالة الأممية بالقول إن “الظروف غير إنسانية، ويكافح سكان غزة من أجل البقاء دون أي من الأساسيات”.



وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.



وتأسست “أونروا”، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.



وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.