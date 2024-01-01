غالانت: يجب أن تبقى مقدمات الطائرات متجهة نحو الشمال والرسالة واضحة

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد خلال زيارة قاعدة "تل نوف" الجوية شمال البلاد، بأن مقدمات الطائرات يجب أن تظل باتجاه الشمال وهذه رسالة واضحة.

وكتب في منشور على حسابه في منصة "إكس": "لم نقم بتفعيل جميع قدراتنا الخاصة بعد.. يجب أن تبقى مقدمات الطائرات متجهة نحو الشمال.. والرسالة واضحة، سنعمل في كل الجبهات وسنجبي الثمن، وسنأخذ بعين الاعتبار كل من اعتدى علينا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب بدأ مساء اليوم اجتماعه في مقر وزارة الحرب بتل أبيب.

هذا وتداول الإعلام العبري "معلومات استخباراتية" أشارت إلى أن الساعات القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للوضع على الحدود الشمالية مع لبنان، وتساءلوا "هل سنهاجم؟".

ويوم الجمعة الماضي، أكد وزير الحرب الإسرائيلي أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الفلسطيني المحتل، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".