بنك "لئومي" الإسرائيلي يجمد حساب "الأونروا"

القدس المحتلة/سمنا/

قرر بنك لئومي الإسرائيلي تجميد الحساب المصرفي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خشية من استفادة حركة حماس من الأموال الموجودة في حساب المنظمة. وفق زعمه.

أعلن البنك عن هذا القرار في رسالة بعث بها إلى الوكالة، مشيرا إلى وجود اشتباه حقيقي بأن أموال الوكالة تستخدم لأغراض "إرهابية" ضد "إسرائيل".

وللأونروا حساب مصرفي نشط في المصرف، الذي أرسل مؤخرا تحذيرات إلى الوكالة بأن هناك قلقا من أن تكون المعاملات في الحساب تتم في انتهاك للقانون الذي يحظر تحويل الأموال إلى منظمات إرهابية.

وأشار البنك انه لاحظ مؤخرا عددا من المعاملات غير العادية في حساب الأونروا ، وبالتالي قرر حظرها على الفور.



وتلقت الأونروا في وقت سابق معلومات من "إسرائيل" حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر وقررت إقالتهم. ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيخضعون للمحاكمة إذا ثبت تورطهم.

ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا ورومانيا وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل منظمة الأونروا. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول لعدم السماح بتطور الوضع وصولا لتوقف عمل الوكالة.

يديعوت أحرنوت