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أبو عبيدة يكشف حصيلة عمليات القسام خلال الأيام الماضية

الأحد 04 فبراير 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يكشف حصيلة عمليات القسام خلال الأيام الماضية



غزة/سما/

أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية والإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في مهمات.


وقال أبو عبيدة في بيان له: "تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر، وقنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، كما تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو".

وأضاف أبو عبيدة: "واستولى مجاهدونا على 4 طائرات "درون"، ودكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها".

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