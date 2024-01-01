  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"أنصار الله" اليمنية : قرار دعمنا لغزة لن يتأثر بأي هجوم

الأحد 04 فبراير 2024 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أنصار الله" اليمنية : قرار دعمنا لغزة لن يتأثر بأي هجوم



صنعاء/سما/

أكدت حركة "أنصار الله" اليمنية أن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يحقق للمعتدين أي هدف".


وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن العدوان الأمريكي البريطاني يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء.


ودعا أمريكا وبريطانيا إلى الانصياع للرأي العام الدولي المطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، والكف عن حماية إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، عوضًا عن التصعيد وإشعال جبهة جديدة في المنطقة.

وأكد عبد السلام أن "الغارات العدوانية سواء على اليمن أو على العراق وسوريا سوف تزيد من كراهية الشعوب وتوحدها ضد الوجود الاستعماري الأمريكي في المنطقة".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.


وقالت الجماعة إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".


فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".


وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تطلب توضيحات من إسرائيل حول انتهاك "قانون ليهي" في الضفة المحتلة

"المونيتور": لماذا سيظل مستقبل غزة يشمل حماس في أي صفقة ؟

قناة عبرية: "إسرائيل" تدرس نقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم

مصدر أمني إسرائيلي: لا علم لنا بخلافات داخل حماس تؤثر في المفاوضات

رئيس الموساد السابق: "إسرائيل" ستحتاج 5 أعوام للتعافي وعليها دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى

طبيب أمريكي- فلسطيني لا يرغب بمُقابلة بلينكن:المسؤول الأول عن مقتل 90 من عائلتي

معطيات جيش الاحتلال حول المواجهات مع حزب الله.. إعلام إسرائيلي: موجهة إلى نصر الله

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" أمام 3 خيارات: حكم غزة عسكرياً أو قبول المبادرة الأمريكية أو هزيمة سياسية

واشنطن عن مقترح الهدنة: "الكرة في ملعب حماس"

يديعوت: "إسرائيل" قد تتنازل عن مناطق على حدود لبنان في سبيل تسوية مع "حزب الله"

20240204044649

“انقسام إسرائيلي بشأن صفقة التبادل”.. نتنياهو: "النسبة بين الرهائن والأسرى كما بالصفقة السابقة"

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح وخانيونس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية