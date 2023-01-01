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النرويج تحث الدول المانحة على التفكير بعواقب وقف “أونروا”

الأحد 04 فبراير 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج تحث الدول المانحة على التفكير بعواقب وقف “أونروا”



أوسلو/سما/

حث وزير خارجية النرويج أسبن بارث أيدي، الدول المانحة على التفكير في “العواقب الأوسع” لوقف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في مقالة كتبها وزير خارجية النرويج أسبن بارث أيدي ونشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مساء السبت.

وأكد أيدي، التزام بلاده بقوة بـ”مواصلة تمويل هذه الوكالة الحيوية، ودعم الشعب الفلسطيني”.

وتابع قائلاً: بصفتي وزيرا للخارجية النرويجية، فإني أحث الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع نطاقا التي قد تترتب على قطع خدمات “أونروا”.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتأسست “أونروا”، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، “27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

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