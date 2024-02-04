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واشنطن عن مقترح الهدنة: "الكرة في ملعب حماس"

الأحد 04 فبراير 2024 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن عن مقترح الهدنة: "الكرة في ملعب حماس"



واشنطن/سما/

اعتبر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، أن "الكرة في ملعب حماس" فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق للتهدئة في غزة.

وقال سوليفان لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين ومنهم أميركيون، خلال هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال: "هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وسنضغط من أجل ذلك دون كلل. ومن أجل ذلك، فهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف أن "الكرة في ملعب حماس" عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الإسرائيليين طرحوا اقتراحا.

ومن جهة أخرى، قال سوليفان إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.


وبلينكن في طريقه إلى الشرق الأوسط في جولة يزور خلالها إسرائيل ومصر وقطر والسعودية والضفة الغربية هذا الأسبوع.

وسيكون على رأس أولويات بلينكن في هذه الجولة تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون ضائقة شديدة، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ شهور.

وقال سوليفان: "احتياجات الشعب الفلسطيني ستكون في المقدمة وفي قلب الأولويات".

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