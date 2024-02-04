  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تدعو لوقف إطلاق النار بغزة وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية

الأحد 04 فبراير 2024 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدعو لوقف إطلاق النار بغزة وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية



القاهرة/سما/

دعت مصر، الأحد، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة.

وعن نتائج المباحثات بين الوزيرين، قال شكري: "أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع".

وأضاف: "نؤكد رفض مصر التهـجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وتابع شكري: "يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

من جانبه، قال سيجورنيه: "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ورد عليه تحالف تقوده الولايات المتحدة بهجمات على مواقع حوثية في اليمن أسفرت عن خسائر بشرية وفي البنى التحتية العسكرية للحوثيين.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، "27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

#مصر

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تطلب توضيحات من إسرائيل حول انتهاك "قانون ليهي" في الضفة المحتلة

"المونيتور": لماذا سيظل مستقبل غزة يشمل حماس في أي صفقة ؟

قناة عبرية: "إسرائيل" تدرس نقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم

مصدر أمني إسرائيلي: لا علم لنا بخلافات داخل حماس تؤثر في المفاوضات

رئيس الموساد السابق: "إسرائيل" ستحتاج 5 أعوام للتعافي وعليها دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى

طبيب أمريكي- فلسطيني لا يرغب بمُقابلة بلينكن:المسؤول الأول عن مقتل 90 من عائلتي

معطيات جيش الاحتلال حول المواجهات مع حزب الله.. إعلام إسرائيلي: موجهة إلى نصر الله

الأخبار الرئيسية

"يديعوت": إسرائيل "قد تتنازل" عن مناطق على حدود لبنان في سبيل تسوية مع "حزب الله"

20240204044649

نتنياهو لوزرائه: "النسبة بين الرهائن والأسرى الذين سيحررون كما بالصفقة السابقة"

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح وخانيونس (فيديو)

photo_2024-02-04_14-54-15

مؤرخ إسرائيلي بارز: لا يمكن التعايش مع الصهيونية والسابع من أكتوبر بداية نهايتها

قناة إسرائيلية: الجيش يؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة لاستعادة المحتجزين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية