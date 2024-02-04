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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح وخانيونس (فيديو)

الأحد 04 فبراير 2024 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح وخانيونس (فيديو)



غزة/سما/

استشهد 14 مواطنا، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق متفرقة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت عدة منازل غرب ووسط مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف آخر وسط وشرق وغرب مدينة غزة.

وجنوبا، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، بأحزمة نارية من الطائرات الحربية والمدفعية.

وأصيب نازحان برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بخان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيدين لمستشفى غزة الأوروبي بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين حاولوا الوصول إلى منازلهم في منطقة التحلية وسط خان يونس.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 10 جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خانيونس منذ صباح اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ121 إلى أكثر من 27,365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66,630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليهم.

            

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