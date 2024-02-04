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مفتي عمان يعلق على الجسر التجاري العربي لإمداد إسرائيل بالمؤن بينما أهالي غزة محاصرون

الأحد 04 فبراير 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي عمان يعلق على الجسر التجاري العربي لإمداد إسرائيل بالمؤن بينما أهالي غزة محاصرون



مسقط/سما/

علّق مفتي عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، على الجسر التجاري البري الممتد من الإمارات مرورا بالسعودية والأردن وصولا إلى إسرائيل لإمدادها بالبضائع التجارية بعد الحصار الذي فرضه الحوثيون في البحر الأحمر.

وقال الشيخ الخليلي في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، إنه “بينما الشعب الفلسطيني المكافح المظلوم يعاني من المسغبة ويقاسي من الحرمان؛ نرى نجدة ذوي قرباه للعدو اللدود بما يحتاجه وما لا يحتاجه من المؤن، بقوافل من الشاحنات تتزاحم على الدخول في محطاتها! فأين الأخوة الإسلامية، والنخوة العربية، والنجدة الإنسانية؟”.

وتابع: “فإلى أولي الغيرة الإسلامية والشهامة العربية والمبادرة الإنسانية، نوجه هذا النداء… فوا عجباه من هذه المسارعة إلى إتخام العدو بالشبع، ومحاصرة ذوي القربى، كأن المأساة تريح الضمائر وتنعش الحياة”.

وقد عبّر مفتي عمان عن تضامن ودعم كبير للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وقال في تغريدة سابقة: “بكل إكبار وإجلال، نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر الصلد فجرعوهم غصص الهزيمة وأذاقوهم مرارة الهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف، وتألف القلوب واتحادها كالقلب الواحد”.

واعتبر في تغريدة أخرى قبلها أن آيات القرآن الكريم تبشر بـ”زوال المحتل”. وقال إن “آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون”.

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